Zoom n'est clairement plus ce qu'il était durant les années Covid. Dans le sillage de la solution phares dont la chute paraît aujourd'hui inéluctable, trois outils alternatifs se démarquent : Microsoft Teams, Google Meet et Element. Teams séduit par ses nombreuses intégrations avec la suite Office 365 et son tarif attractif. Toutefois, il souffre, comme bien d'autres outils de la firme de Redmon, d'une certaine complexité d'utilisation. À l'inverse, Google Meet mise sur la simplicité avec une interface épurée, une installation rapide et un accès depuis le navigateur, au détriment de fonctionnalités avancées. Element se positionne comme une alternative open source et sécurisée, mais peine à rivaliser en termes de fonctionnalités et d'intégrations. Au final, le choix dépendra des besoins : Microsoft Teams pour les entreprises déjà équipées de la suite Office, Google Meet pour celles recherchant la simplicité, et Element pour les plus sensibles aux questions de souveraineté des données. Mais aucune de ces solutions n'est parfaite, et il faudra souvent faire des compromis entre richesse fonctionnelle, facilité d'utilisation et sécurité.