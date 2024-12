Le logiciel offre la possibilité de facilement transférer des fichiers en temps réel tout en étant capable de trier ce qui existe déjà sur l'ordinateur partagé et celui qui est contrôlé. Il ne transfère alors que les fichiers non existants ou qui ont été modifiés. Au-delà de ça, il prend bien évidemment le contrôle de l'appareil que vous souhaitez, à distance. Mais pour que cela fonctionne, il faut tout de même penser à l'installer au préalable sur l'appareil de votre choix.

Plusieurs formules d'abonnement sont disponibles pour obtenir plus de fonctionnalités. Cela démarre à 8,39 euros par mois pour 2 connexions simultanées et la prise de contrôle d'un nombre illimité d'appareils, à 33,99 euros pour 10 connexions simultanées et une prise de contrôle d'un nombre illimité d'appareils. Cette dernière formule étant plus adaptée aux entreprises.