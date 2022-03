Ukraine : les Anonymous piratent des chaînes de TV russes pour diffuser les vraies images de la guerre

L'objectif ? Confronter la population russe à des images de la guerre en Ukraine, non filtrées par la propagande de Vladimir Poutine. Des images qui, normalement, n'arrivent donc pas jusqu'à la population.

Comme le rapporte OuestFrance, cette opération s'est déroulée le 6 mars dernier. Les chaînes Russia 24, Channel One et Moscow 24, mais aussi les services de streaming Wink et Ivi (similaires à Netflix en Russie) ont donc diffusé pendant une courte période des images de la guerre telle qu'elle se déroule sur le sol ukrainien.