Wikipédia menacé par la Russie : Wikimédia ne reculera pas

De plus, Wikimédia, par le vocabulaire employé et les tournures de phrases de son communiqué, prend clairement position contre la demande russe : « Les volontaires ukrainiens ont héroïquement continué à ajouter du contenu et à apporter des modifications à Wikipédia et à d'autres projets Wikimédia, garantissant que les gens du monde entier continuent d'avoir accès à des informations neutres et fiables en temps de crise, et démontrant notre conviction commune que la connaissance est un droit humain ».