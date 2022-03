Google désactive temporairement les données de trafic en direct et avis de Google Maps en Ukraine

Depuis le début de l'invasion en Ukraine par la Russie, plusieurs grandes entreprises du numérique ont pris la décision de bloquer certains sites, pages, chaînes ou applications financées par le Kremlin en Europe, plus particulièrement RT et Sputnik , mais cette guerre utilise également des instruments qui, il y a plusieurs décennies de cela, n'existaient tout simplement pas, et qui aujourd'hui peuvent avoir de redoutables conséquences. Prenons Google Maps par exemple : le service de cartographie de la firme de Mountain View est aujourd'hui détourné dans son usage et peut servir de munition ou d'arme véritable. Le géant américain a donc tranché dans le vif.