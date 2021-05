La Russie donne 24 heures à Google pour supprimer des contenus jugés illégaux, avant représailles

Le Roskomnadzor a ainsi demandé à Google de supprimer plus de 26 000 contenus, dont des vidéos qui contiendraient des références à la drogue ou à la violence et d'autres provenant de ce qui est décrit par la Russie comme des « organisations extrémistes ». À noter qu'il y a quelques semaines, les branches régionales liées à la campagne électorale de l'opposant Alexei Navalny ont été ajoutées à la liste des organisations dites terroristes et extrémistes.

Si Google ne répond pas favorablement à la demande, le trafic des sites de la firme sera ralenti dans le pays ; elle risque également une amende allant de 10 800 à 54 000 $, celle-ci pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise si l'offense est répétée.