Apple retire les VPN de son App Store en Russie

Roskomnadzor, l'organe de surveillance des communications de l'État russe, a pointé la firme américaine et sa plateforme de téléchargements mobiles. Depuis un certain temps, les VPN ne sont plus les bienvenus en Russie. Pour continuer ses affaires commerciales sur le territoire de Vladimir Poutine, le géant Apple a été forcé de faire le ménage au sein de son App Store.