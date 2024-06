Pourquoi l'antivirus Kaspersky est désormais banni aux États-Unis

Les États-Unis ont décidé de bannir de leur territoire Kaspersky, l'un des antivirus les plus populaires au monde. Cette décision, qui prendra effet le 29 septembre 2024, marque un tournant dans les relations entre Washington et Moscou. L'entreprise russe, spécialisée dans la cybersécurité, se voit accusée d'être un pion potentiel du gouvernement de son pays.

Cette interdiction n'est toutefois pas tombée du ciel. Depuis plusieurs années, Kaspersky était dans le collimateur des autorités américaines. Les soupçons portaient sur les liens présumés entre l'entreprise et le Kremlin ainsi que sur les risques d'espionnage et de cyberattaques.

La mesure prise par l'administration Biden est radicale : il n'y aura plus de nouveaux contrats, plus de mises à jour, plus rien. Les utilisateurs actuels ont quelques mois pour trouver une alternative.