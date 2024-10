À défaut de pouvoir forcer Google à revenir sur ses positions, Kaspersky a enjoint les utilisateurs et utilisatrices qui le pouvaient à télécharger et mettre à jour ses applications à partir de stores alternatifs que sont les Galaxy Store, Huawei AppGallery et Xiaomi GetApps. Pour les propriétaires de smartphones d’autres marques, la société a rappelé qu’il était possible de récupérer les fichiers APK de ses différents outils directement sur son site web officiel.