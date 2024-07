Fin de partie pour Kaspersky aux États-Unis, qui décide de partir plus tôt que prévu

Mx34

Je me rapelle d’une société ou j’étais admin système en 2019.

Toutes nos infra était sécurisées par kaspersky(anti spam compris). Puis vaint le discour de Trump disant que Kaspersky était les mechants russes…

Mon supérieur à alors décider d’enlever l’antivirus Russe pour mettre windows defender sans administration …

J’ai tenté de l’en dissuader sans succès…

Resultats des serveurs cryptés à la racine 1 mois plus tard…

On est passé à bitdefender suite à ça, mais kaspersky était bien meilleur en terme d’administration et de performance.

Il faut vite que l’Europe se reveille et commence à considérer les États-Unis comme un potentiel ennemi.