Kaspersky lance un scanner de malwares pour Linux

Pour détecter les menaces les plus courantes et les plus récentes, le logiciel s’appuie sur des bases de données virales régulièrement mises à jour par Kaspersky. Par conséquent, la connexion Internet est obligatoire. Attention cependant, dans la mesure où KVRT nécessite à la fois des droits admin élevés et d’être exécuté manuellement, il incombe aux utilisateurs et utilisatrices de télécharger systématiquement la dernière version de l’outil pour profiter des dernières définitions, et donc d’une solution de sécurité à jour.