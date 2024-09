Si vous utilisez encore TDSSKiller, désinstallez-le vite. Outil gratuit initialement développé pour neutraliser les rootkits et les bootkits, le logiciel n’est plus mis à jour par Kaspersk (de plus en plus persona non grata) depuis près de trois ans. Un laps de temps suffisamment long pour permettre aux pirates de découvrir et d’exploiter des vulnérabilités, à l’image de RansomHub, qui s’en sert activement pour désactiver les systèmes de détection et de réponses des points terminaux (EDR) des appareils attaqués.