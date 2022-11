RomCom RAT : attention, le cheval de Troie se fait passer pour des logiciels bien connus !

La société BlackBerry, qui sécurise aujourd'hui plus de 500 millions de terminaux, vient de lancer un service de renseignement et d'étude sur les cybermenaces. Elle a repéré des campagnes de diffusion de RomCom RAT au sein d'institutions militaires ukrainiennes et de certains pays anglophones comme le Royaume-Uni. Les chercheurs ont découvert que le groupe derrière ce cheval de Troie utilisait des versions malveillantes des logiciels SolarWinds Network Performance Monitor, PDF Reader Pro et du gestionnaire de mots de passe KeePass.