STRRAT, le cheval de troie qui se fait passer pour un ransomware... distribué via une campagne de phishing massive

Basé sur Java, ce virus se propage sur Windows par un mail prétendument à propos de paiements et contenant un fichier joint, qui se fait passer pour un PDF. Ce mail peut paraître légitime puisqu'il est envoyé à partir d'un véritable compte et non d'un compte spam créé pour l'occasion. Cependant, quand l'utilisateur ouvre la pièce jointe, le virus est téléchargé et infecte son ordinateur.