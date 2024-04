Qui est Jia Tan, et comment ce hacker a failli contrôler des millions de sites internet !

C'est alors qu'est apparu un certain Jia Tan, qui n'a pas d'existence préalable connue, dans le projet. Il a commencé à faire ses propres modifications au projet XZ, y prenant de plus en plus d'importance, jusqu'à en prendre le contrôle en janvier 2023. Il a attendu un an de plus, jusqu'en février 2024, pour y ajouter une backdoor, qui aurait bien pu ne jamais être découverte sans la minutie d'Andres Freund.