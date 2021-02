Les serveurs d'un logiciel utilisé par le ministère de la Justice et de grandes entreprises frappés par des pirates

Centreon ne parle peut-être pas au grand public, mais cette société française, née en 2005, voit ses produits et solutions utilisés par de grands noms français des mondes de la tech et de l'entreprise. Centreon distribue une solution de supervision informatique open source à des sociétés du monde entier, dans le but d'améliorer la résolution de problèmes complexes et d'optimiser les systèmes critiques, le tout au service de la performance des entreprises.