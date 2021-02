Apple : attention, mieux vaut installer d'urgence les dernières mises à jour, pour barrer des menaces zero-day

Ces trois vulnérabilités zero-day, décrites comme activement exploitées, touchent potentiellement pléthore d'appareils de la galaxie Apple. ESET France et son expert en cybersécurité Benoît Grunemwald, qui nous ont fait parvenir l'information ce lundi matin, nous indiquent que la liste des appareils concernés comprend « les iPhone 6 et plus, les iPad Air 2 et plus, les iPad mini 4 et plus et la 7e génération d’iPod touch ».