Des vulnérabilités, passées sous le radar pendant 10 ans, menacent plus de 3 millions d'applications iOS et macOS

En dépit de l’urgence de la situation, les équipes d’E.V.A. comme celles de CocoaPods ne peuvent confirmer si ces failles ont déjà été exploitées. Maintenant qu’elles ont été révélées au grand public, les développeurs Apple utilisant le gestionnaire compromis sont invités à vérifier le plus rapidement possible l’intégrité des dépendances qu’ils utilisent et à scanner régulièrement leurs projets pour détecter d’éventuels bouts de code malveillant. Concernant les utilisateurs et utilisatrices finaux, qui ne peuvent concrètement prendre la main sur les paquets vulnérables, il leur est conseillé de bien mettre à jour leurs applications le plus rapidement possible, et de garder un œil sur les autorisations requises.