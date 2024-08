La nouvelle provient de chez Cisco Talos et n’a apparemment pas fait ciller Microsoft. Pourtant, huit vulnérabilités sérieuses ont été mises au jour au sein de six applications (Outlook, Teams, Excel, PowerPoint, Word, OneNote) et deux autres composants relatifs à Teams. Pour la firme de Redmond, ces failles représenteraient un risque minime et ne justifient pas le déploiement de correctifs. Une décision qui contrevient à l’avis des chercheurs, selon qui ces problèmes de sécurité pourraient conduire à l’espionnage des systèmes macOS et au vol de données des utilisateurs et utilisatrices concernés.