Apple corrige une faille de sécurité critique qui permettait de vous mettre sur écoute

Heureusement, Apple assure avoir remédié au problème grâce à une « amélioration de la gestion des états » du système. Jonas Dreßler est le chercheur en sécurité à qui revient le mérite d'avoir découvert et signalé la faille avant qu'elle n'ait le temps d'être activement exploitée par les pirates. Celle-ci a été colmatée via les mises à jour logicielles AirPods Firmware 6A326 et 6F8, ainsi que Beats Firmware 6F8, comme indiqué par The Hackers News.

Pour rappel, le mois dernier, Apple avait déjà corrigé pas moins de 16 vulnérabilités, dont une potentiellement exploitée. Deux semaines auparavant, Apple avait également publié des mises à jour pour son système d'exploitation visionOS dans l'optique de corriger 21 vulnérabilités, dont sept failles au sein du moteur de navigation WebKit.