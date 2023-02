Apple alerte sur 3 nouvelles vulnérabilités qui touchent les iPhone, Mac et iPad

D'après Emmitt, dont les propos nous sont rapportés par le site The Hacker News, « ces vulnérabilités représentent une violation importante du modèle de sécurité de macOS et iOS, qui repose sur le fait que les applications individuelles ont un accès précis au sous-ensemble de ressources dont elles ont besoin et interrogent des services à privilèges plus élevés pour obtenir tout le reste ». Quoi qu'il en soit, si vous avez installé les derniers correctifs de sécurité publiés par Apple, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ces dernières ont en effet été corrigées avec les dernières versions des systèmes d'exploitation publiées.