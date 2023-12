Android, Linux, macOS, iOS… Cette faille Bluetooth frappe des millions d’appareils même récents

Ce bug, découvert par un internaute se présentant sous le nom de « Keyboard », permet de se connecter de façon discrète à n’importe quel appareil à portée. En se faisant passer pour un clavier sans-fil, il est possible de s’appairer à une machine, qu’elle soit macOS, Android, Linux ou iOS, sans la confirmation de son propriétaire. Une fois la connexion établie, il est possible « d’injecter des frappes au clavier pour, par exemple, installer des applications, exécuter des commandes arbitraires, transférer des messages, etc. ». En somme, prendre le contrôle d’un appareil.