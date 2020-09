Bluetooth : une faille dans l'appairage dual-mode permet d'écouter les communications

La dangerosité de la faille, confirmée par le Bluetooth Special Interest Group (SIG), soit l'organisme gérant les normes Bluetooth, n'est pas extrêmement bien définie mais réelle.

L'utilisation de produits en Bluetooth 5.1 et plus ne pose pas ce problème, car l'effacement d'une clé CTKD devient impossible. Pour les autres… Le problème est bien là, et le SIG Bluetooth encourage les marques a « développer des patch de sécurité ».