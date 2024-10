Alertée en amont de sa divulgation publique, mais après son exploitation effective, Qualcomm a d’ores et déjà développé et mis à disposition des fabricants un patch de sécurité pour les chipsets affectés. Il appartient donc aux constructeurs de smartphones et d’autres dispositifs concernés de déployer le correctif auprès des utilisateurs et utilisatrices menacés, qui n’ont d’autres choix que d’attendre sa distribution, si ce n’est pas déjà fait.