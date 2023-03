Vous avez un Samsung, un Google Pixel, un vivo ? Les chercheurs de Google viennent de trouver une grosse faille !

Parmi les grands noms touchés par cette série de failles de sécurité, nous retrouvons le Galaxy S22, haut de gamme de Samsung sorti début 2022, ainsi que les smartphones des séries Pixel 6 et Pixel 7, les dernières générations de mobile de Google, dont la puce Tensor repose sur l'architecture des SoC Exynos.

Les terminaux milieu de gamme Samsung Galaxy M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 et A04 sont également concernés par le problème, tout comme certains téléphones de la marque vivo des séries S16, S15, S6, X70, X60 et X30.

Project Zero avertit toutefois que les smartphones ne sont pas les seuls appareils vulnérables et que d'autres types de produits embarquant des composants Exynos sont aussi victimes de ces failles de sécurité. Sont cités les montres connectées propulsées par l'Exynos W920 et les véhicules disposant d'un Exynos Auto T5123.