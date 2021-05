Faille dans les modems Qualcomm : près de 30 % des smartphones Android vulnérables aux écoutes ?

Une application malveillante installée sur un mobile pourrait en tirer partie pour accéder à l'historique des appels, aux SMS, et même à des conversations passées par appel téléphonique, apprend-on.

Pour ce faire, il lui suffirait d'injecter du code malveillant vers la plateforme Mobile Station Modem (MSM), c'est-à-dire le modem du SoC, afin qu'un pirate puisse intercepter les données échangées par l'intermédiaire du modem via la Qualcomm MSM Interface (QMI).

De plus, cette vulnérabilité permet au malware de se dissimuler dans le modem sans laisser de possibilité au système de le localiser et de l'identifier : il devient ainsi complètement invisible et impossible à détecter par les moyens de sécurité dont disposent nos smartphones à ce jour.