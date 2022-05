Android : mettez absolument à jour votre smartphone pour corriger cette faille critique

La vulnérabilité est connue sous l'appellation CVE-2021-22600. Selon Google, elle a déjà pu être exploitée, de manière « limitée et ciblée ». La CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) se montre plus anxieuse et évoque une faille de sécurité activement exploitée dans le cadre d'attaques. Elle l'a d'ailleurs ajoutée à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues.

La faille de sécurité est relative au kernel Linux, qui sert de noyau à Android. Elle a été identifiée il y a plusieurs mois, et un patch a été développé dès janvier par les équipes de Google et intégré par différentes distributions (Debian, Red Hat, SUSE et Ubuntu). Mais celui-ci n'était pas applicable à son propre système d'exploitation mobile, qui a recours à un kernel Linux custom. C'est pourquoi le correctif n'arrive que maintenant.

Cette vulnérabilité permet à des pirates avec un accès local de débloquer une élévation de privilèges et d'exécuter des commandes qui ne doivent pas être rendues possibles.