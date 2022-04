Votre smartphone Android est-il concerné par ces 3 failles critiques qui permettent de l'écouter ?

Les trois failles de sécurité (CVE-2021-0674 et CVE-2021-0675 pour MediaTek, CVE-2021-30351 pour Qualcomm) sont toutes inhérentes au codec audio Apple Lossless Audio Codec (ALAC), disponible depuis 2004 et rendu open source en 2011, ce qui a permis son intégration dans des composants tiers depuis cette date.

Problème, la version open source de l'ALAC n'a reçu aucune mise à jour de sécurité depuis ce moment, contrairement à l'ALAC propriétaire d'Apple que l'entreprise est la seule à exploiter.

Qualcomm et MediaTek ont été prévenus de ces vulnérabilités et ont publié des patchs correctifs pour les combler en décembre 2021. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes protégés puisqu'il faut que les constructeurs fassent l'effort de les inclure dans leurs mises à jour de sécurité pour que vous puissiez en bénéficier. Et c'est loin d'être gagné, notamment si vous êtes en possession d'un modèle ancien ou d'entrée de gamme.