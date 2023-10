Android 14 : pourquoi est-il si performant sur les anciens smartphones ?

Grâce à ces modifications du comportement des applications en cache, Android 14 peut augmenter la limite du nombre maximum d'applications mises en cache, permettant des lancements d'applications plus rapides. « Sur les appareils de 8 Go de RAM, le groupe bêta a enregistré 20 % de démarrages d'applications à froid en moins, et sur les appareils de 12 Go de RAM, c'était plus de 30 % de moins », apprend-on. En plus d'être lents, ces démarrages depuis zéro sont gourmands en énergie. Nous gagnons ainsi à la fois en performances et en autonomie.

Dernier point documenté, l'amélioration du moteur d'exécution Android Runtime (ART). Les optimisations effectuées réduisent la taille du code de 9,3 % en moyenne, sans affecter les performances, une bonne nouvelle pour les composants de mémoire vive et de stockage.

En bref, Android 14 doit théoriquement se montrer plus rapide et moins énergivore qu'Android 13.