Apple, Tesla, Microsoft et plus de 30 autres grandes entreprises, piratées avec succès par un chercheur

Comme l'indique 9to5Mac, Birsan a par la suite dû prouver que les paquets qu'il avait trafiqués (sans faire courir de risque aux systèmes cibles) avaient bien été installés, et ce, sans déclencher aucune alerte.

Une fois la méthode vérifiée et prouvée, le chercheur a contacté les sociétés concernées pour leur dévoiler son procédé. Une découverte qui lui a déjà permis de recevoir plus de 130 000 dollars en bug bounty, et cette somme devrait s'accroitre avec une récompense supplémentaire confirmée par Apple.