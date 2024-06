En 30 minutes, ils créent une fausse app, la publient sur le marketplace de Visual Studio Code et prouvent que l'éditeur de code de Microsoft est vulnérable

Proposé en libre téléchargement, Visual Studio Code permet aux programmeurs de créer et modifier du code source pour différents langages (JavaScript, Python, C++, etc.). Son atout ? Un environnement de développement intégré (IDE) personnalisable grâce à de nombreuses extensions suggérées sur un « marketplace » officiel. Il est également accessible depuis un navigateur, ce qui le rend certes plus light, mais toujours aussi performant, tout en permettant une meilleure collaboration.

Microsoft garantit un cadre sécurisé en vantant des « mécanismes de confiance » pour empêcher les logiciels malveillants d'entrer dans le système, notamment grâce à Workspace Trust, une fonction de sécurité de VS Code qui empêche l'exécution automatique de code potentiellement malveillant.

Lorsqu'un dossier n'est pas approuvé comme digne de confiance, VS Code passe en « mode restreint » limitant les tâches, le débogage, les paramètres de l'espace de travail et les extensions. L'utilisateur peut explicitement faire confiance à des dossiers via l'éditeur Workspace Trust. Des contrôles supplémentaires existent pour les fichiers/dossiers externes et les extensions non compatibles. L'objectif est de donner un contrôle précis à l'utilisateur sur l'exécution de code depuis des sources inconnues.



Mais l'expérience d'un groupe de chercheurs vient gripper les rouages d'un système en apparence bien verrouillé.