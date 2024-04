Des résultats de recherche sur GitHub sont vérolés par des malwares

Les attaquants derrière cette campagne utilisent des techniques sophistiquées pour améliorer le classement de leurs référentiels malveillants dans les résultats de recherche. L'une d'entre elles consiste à utiliser GitHub Actions pour mettre automatiquement à jour les référentiels à une fréquence très élevée. Ils modifient un fichier, généralement appelé « journal », avec la date et l'heure actuelles, ou simplement un petit changement aléatoire. Cette activité continue augmente artificiellement la visibilité des référentiels, en particulier dans les cas où les utilisateurs filtrent leurs résultats par les plus récemment mis à jour. Cela augmente la probabilité que des utilisateurs sans méfiance trouvent ces référentiels et y accèdent.



En plus de ces mises à jour automatiques, les hackers exécutent une autre technique pour amplifier l'efficacité de leur dépôt et atteindre les meilleurs résultats. Ils utilisent plusieurs faux comptes pour ajouter de fausses étoiles à leurs référentiels, pour donner un sentiment de popularité et de fiabilité. Enfin, pour échapper à la détection, ils ont dissimulé le code malveillant dans les fichiers du projet Visual Studio (.csproj ou .vcxproj), qui est automatiquement exécuté lors de la création du projet.