Logiciels open source : GitHub fait le point sur 2020 et les temps de détections des vulnérabilités

Entre octobre 2019 et septembre 2020, GitHub a accueilli de nouveaux utilisateurs, comptant aujourd'hui plus de 56 millions de développeurs. Au fil des années, GitHub a acquis une réputation de qualité, à tel point que 72 % des société classées dans le Fortune 50 utilisent GitHub Enterprise.

Sur cette période de douze mois, plus de 60 millions de nouveaux répertoires ont été créés. Au total, 1,9 milliard de contributions ont été comptabilisées. Les développeurs localisés aux États-Unis, en Asie et en Europe sont ceux qui contribuent le plus à la plateforme avec respectivement des taux d'utilisation de 34 %, 30 % et 27 %.

Par ailleurs, la crise sanitaire a rendu cette année 2020 un peu particulière. GitHub explique en effet avoir observé un pic d'activité durant le confinement mis en place dans la plupart des pays du globe entre mars et avril dernier.