GitHub a finalement stocké l'ensemble de ses codes open-source dans l'Arctique

21 To de données ont ainsi été stockés au format TAR sur 186 bobines de piqlFilm, un nano-film photosensible de 35 mm conçu par la société Piql pour la préservation des données numériques. Cette vaste archive peut aussi bien être lue par un ordinateur que par une personne équipée d'une loupe. Néanmoins, la société espère tout de même que la personne qui la trouvera disposera d'un ordinateur. Chaque bobine a été gravée d'un guide comparable à un fichier « Lisez moi ». Consultable sur la page dédiée au GitHub Code Vault, il comprend notamment une section intitulée Ce dont vous avez besoin pour utiliser cette archive, qui précise : « La lecture, le décodage et la décompression de ces données exigeront en soi un calcul considérable. En théorie, cela pourrait se faire sans ordinateur, mais ce serait très fastidieux et difficile ».