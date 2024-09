Accusée l'an passé de violation de droits d'auteur, la Wayback Machine est une colossale base de données lancée il y a plus de 25 ans par la bibliothèque numérique Internet Archive. Indexant l'intégralité du Web, elle intègre chaque mois plus de 20 téraoctets de données, sur tous les sujets possibles. Ce nouveau partenariat avec Google met en lumière ce travail d'archivage considérable et facilite sa consultation.