Google ajoutera une dose d'IA à Chrome, et voilà à quoi cela ressemble

Si cette avancée a de quoi enthousiasmer, il faudra cependant patienter avant d'en profiter pleinement. En effet, seule la version Canary de Chrome, réputée instable mais pionnière des nouveautés, dispose actuellement de cette option encore en développement.



La grande majorité des utilisateurs de la version stable devra donc prendre son mal en patience. Un déploiement progressif semble inévitable pour peaufiner l'intégration de l'IA et sa diffusion à plus grande échelle.



Au-delà de cette disponibilité limitée, le nouveau texte soulève aussi d'épineuses questions de confidentialité des données. Bien que le contenu des pages soit chiffré localement, Google reconnaît que ses équipes accèdent aux requêtes et résultats pour améliorer les modèles d'IA. Et qu'en est-il de la conformité avec le RGPD pour les utilisateurs européens ? Clubic n'a pas eu accès à cette fonctionnalité sur Google Chrome Canary, ce qui veut probablement dire qu'à l'heure de la publication de cet article, les utilisateurs concernés par le Règlement général de protection des données n'ont pas encore accès à cette fonctionnalité, et que Google réfléchit à l'adapter aux règles européennes.



C'est là un aveu préoccupant pour les plus prudents, qui ravive les craintes d'une surveillance accrue des habitudes de navigation sous couvert d'innovation technologique. La transparence de Google tranche avec les récentes polémiques de Copilot, mais l'équilibre reste délicat entre commodité et respect de la vie privée.



L'analyse de ce nouveau document apporte des précisions importantes. D'une part, on comprend mieux le rôle clé du modèle d'IA Gemini, déjà utilisé par Google dans d'autres services, pour alimenter cette recherche historique améliorée.

D'autre part, le texte souligne les efforts de Google pour améliorer l'affichage et l'organisation de l'historique, avec de nouvelles options de regroupement par date et une présentation plus descriptive des données collectées.



Cependant, ces améliorations semblent encore en développement et uniquement accessibles à quelques utilisateurs de la version Canary. Un déploiement en version bêta devrait être la prochaine étape logique.