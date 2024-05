Il existe déjà une astuce pour masquer les résultats recherche IA de Google

Comme l’entreprise l’a annoncé, la démocratisation de la recherche par IA s’accompagne aussi d’un nouveau filtre de recherche « web » qui permet de masquer les fonctionnalités d’IA pour revenir aux résultats « simples » avec des liens menant vers des sites et rien de plus (sauf la pub). Petit problème, ce filtre est enterré au sein d’un menu déroulant et donc pas facilement accessible.