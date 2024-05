La course à l’IA chez Google ressemble "exactement à ce qui s’est passé avec Google+" selon un ex-employé

Les plus jeunes d’entre vous ne se souviennent peut-être pas de Google+. Lancée en 2011 et voulue comme un réseau social concurrent à Facebook, la plateforme de Google a connu un échec retentissant et a fini par fermer définitivement ses portes en avril 2019, après moult polémiques. Autant dire que quand un ex-employé de chez Google compare le lancement de Gemini, Astra et consort au plus gros échec de l’entreprise, cela ne donne pas terriblement confiance.