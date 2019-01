Google+ s'arrêtera (pour de bon) le 2 avril prochain

Une fermeture compète programmée au 2 avril prochain

Une suppression complète qui prendra du temps

C'est officiellement en raison d'une faible utilisation et de «», quesouhaite mettre un terme à son aventure. Pour s'y préparer, et y préparer les rares utilisateurs encore actifs sur la plateforme, la firme dévoilait ce mercredi 30 janvier un plan de route précis... et prompt.Dès le 4 février, Google donnera le coup de départ aux opérations initiantde son réseau social. À compter de cette date, les utilisateurs ne pourront plus créer de nouveaux profils, groupes, événements ou de nouvelles pages sur Google+. Le 4 février prochain marquera aussi la suppression des fonctionnalités propres aux commentaires Google+ sur Blogger. La firme précise que cesferont l'objet d'une suppression sur les autres sites à partir du 7 mars, tandis que l'ensemble des commentaires Google+ commenceront à être supprimés dès le 2 avril.Dans les «», note Google,ou seront remplacés le cas échéant par la possibilité de se connecter à son compte Google. En mars, sans plus de précisions, les gérants et modérateurs de pages Google+ Communautés pourront télécharger plus de données en vue de les sauvegarder.Le gros de cette cessation d'activité de Google+ interviendra toutefois le, avec la fermeture de l'ensemble des comptes Google+ et la suppression progressive, par Google, de la totalité de leur contenu. Seules les photos et vidéos préalablement sauvegardées dans Google Photos seront épargnées, apprend-on.Comme le précise Android Police , la suppression de l'ensemble des données contenues sur les comptes Google+ prendra du temps. Google, de son côté, parle ainsi de plusieurs mois et précise que, pendant ce délai, certains utilisateurs pourront toujoursà leurs données.Notons en revanche que Google+ restera actif pour les clients de la G Suite. Ces derniers auront même droit au déploiement, sur le service, de quelques «».