Google commence à déployer Material 2 sur sa suite logicielle G Suite

Priorité aux abonnés

Une mise à jour progressive jusqu'au 11 février

Google annonce aujourd'hui avoir entamé le déploiement desur G Suite, sa suite logicielle professionnelle.Comme l'indique le communiqué publié sur son blog, le Material Design est actuellement déployé sur G Suite, la version payante et professionnelle de la suite de logiciels Google. Google Docs, Sheets, Slides et Sites vont donc voir leur interface migrer vers une version épurée et raccord avec les autres services Googleà compter d'aujourd'hui.Aucune nouvelle fonctionnalité n'est à prévoir sur les différents logiciels précités, l'implémentation du Material Design 2 ne venant que donner un coup de neuf à une interface vieillissante, et plus vraiment adaptée aux autres services poussés par Google. Nouvelles polices, quelques icônes revisitées et nouvelles couleurs et dégradés : c'est à peu près tout ce à quoi il faut s'attendre avec cette mise à jour.Pour l'heure, Google n'indique pas quand ces modifications graphiques seront déployées pour les utilisateurs gratuits de Docs, Sheets et Slides.Mais sa feuille de route indique que les abonnés G Suite n'ayant pas souscrit au programme «» verront les modifications s'appliquer à compter du. Il y a fort à parier que la mise à jour globale de l'interface aura donc lieu autour de cette date pour tout le monde.