Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faut passer par Apple CarPlay ou Android Auto, et lancer la dernière version (5.4) de Waze. Si les conditions sont réunies, l’itinéraire viendra s'afficher automatiquement sur l’instrumentation du véhicule, derrière le volant. Pratique, non ?

Rappelons que depuis quelques semaines, il est possible de faire appel à une nouvelle alternative nationale face à Waze et Google Maps, avec Roole Map. Une application « made in France », développée par les frères David et Jonathan Tuchbant, à la tête qu'une quinzaine de salariés, et dont l'objectif est de « rendre les automobilistes un peu plus sachants au volant ».