À l'heure où les voitures sont de plus en plus équipées, de plus en plus d'utilisateurs sont à la recherche de nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer leur confort et d'optimiser leurs trajets. Pour davantage répondre à ce besoin des automobilistes, Waze vient de profiter de sa dernière mise à jour, la version 5.4, pour introduire une nouveauté particulièrement attendue : l'affichage tête haute des cartes.

Concrètement, cette dernière permet d'afficher les itinéraires directement sur l'écran situé juste derrière le volant de certains véhicules, évitant ainsi aux conducteurs d'avoir à détourner le regard de la route. Les informations étant désormais affichées dans leur champ de vision, cela améliore leur confort et leur sécurité lorsqu'ils sont au volant de leur voiture.