Ouvrir Waze, entrer son adresse, valider, puis enfin démarrer… Un petit rituel bien installé pour des millions de conducteurs et conductrices habitués des applis GPS. Mais la routine pourrait bien être sur le point de changer. Selon Auto Plus, la prochaine mise à jour de Waze mettra à contribution l’intelligence artificielle pour anticiper les besoins des automobilistes, et peut-être résoudre ses problèmes de suggestions sans queue ni tête. Moins de saisies manuelles, des trajets ajustés en temps réel et un copilote plus réactif, on fait le point sur ce qui devrait changer.