Le géant de Mountain View, ou plutôt sa maison mère Alphabet Inc. poursuit son processus d'amélioration de ses apps de navigation et vient de dévoiler une série de perfectionnements pour Google Maps et Waze. Sans trop de surprise, la firme compte bien mettre à profit la puissance de son LLM maison, Gemini, pour faire les faire maturer. Depuis le début de cette année, les deux applications ont sérieusement progressé, que ce soit du côté de Maps concernant la sécurité ou de Waze avec l'arrivée de six nouvelles fonctionnalités au mois d'avril.