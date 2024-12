Coyote est connu par bon nombre d'utilisateurs pour ses petits boîtiers qui permettent de prévenir en cas de contrôle routier ou d'accident sur son trajet. L'entreprise française s'est depuis développée avec une application GPS pour smartphone. Première remarque avant d'entrer plus avant dans la présentation du logiciel : Coyote n'est disponible qu'en version payante. Lors de la création de votre compte, l'éditeur vous offre 7 jours d'essai gratuits, mais il faudra ensuite débourser 9,99 euros par mois pour accéder au service et aux différentes fonctionnalités comme les alertes issues des données partagées par la communauté, les limitations de vitesse ou les informations trafic. Une version premium apporte quant à elle le support CarPlay et Android Auto.

Coyote est encore plus sobre et intuitif que ses petits camarades. On y retrouve un simple champ de recherche, une carte sombre et un indicateur de position vert pour une excellente lisibilité sur la route. Saisissez votre adresse, et c'est parti, on n'a pas fait plus simple ! C'est d'ailleurs peut-être un peu trop simple, puisque Coyote ne permet pas, par exemple, de trouver un hôtel ou une station-service sur son trajet. Seule l'aide à la conduite est proposée, et Coyote s'adressera à tous les utilisateurs qui souhaitent un service unique, sans à-côtés, pour se concentrer sur la route.