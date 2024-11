Wanteeed est une appli très pratique qui doit être lancée avant tout achat. Il suffit pour cela de se connecter sur la plateforme et de cliquer sur une enseigne. Après avoir fait ses emplettes, il faut se rendre dans son panier et lancer l'outil. Magie : Wanteeed teste en quelques secondes toutes les réductions disponibles sur le Web et applique la plus intéressante. En partenariat avec plus de 1 700 magasins, cette plateforme propose de nombreuses réducs. Elle peut également être utilisée comme app de cashback et permet de cumuler de l'argent dans une cagnotte. Le remboursement est plutôt rapide et se fait en environ deux jours. Wanteeed existe en versions web, iOS, Android et sous la forme d'une extension de navigateur.