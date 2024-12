Besoin de motivation pour bouger en 2024 ? Votre smartphone est votre meilleur allié forme ! Pour les runners et cyclistes, Strava reste incontournable avec son tracking GPS précis, ses défis communautaires motivants et son analyse poussée de vos performances. Les accros de la salle préféreront Nike Training Club et ses programmes ciblés concoctés par des coaches pros. Enfin, les amateurs de sports outdoor (randonnée, trail...) adoreront Décathlon Coach et ses parcours sur-mesure. D'autant que l'enseigne française récompense ses athlètes les plus assidus avec des points à échanger contre des réductions et des bons plans en magasin !

Mais n'espérez pas des miracles, même la meilleure app ne fera pas le travail à votre place. Seuls régularité et dépassement de soi vous feront progresser. Pensez aussi à bien calibrer vos capteurs (GPS, cardio...) pour des données précises et fiables. Et place à la récup', scrutez votre temps de sommeil et votre rythme cardiaque au repos grâce aux apps bien-être de votre smartphone. Le surentraînement est l'ennemi du progrès !