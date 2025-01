4. Slopes - Analyse technique et interface soignée

Slopes est une application prisée des amateurs de données et des technophiles. Elle propose un suivi ultra-détaillé de vos sessions : vitesses, distance parcourue, temps effectif de ski, remontées mécaniques utilisées, et bien plus. L’interface, moderne et intuitive, rend l’analyse de vos performances simple et agréable. Compatible avec de nombreux appareils connectés comme les montres Apple Watch, elle est idéale pour ceux qui aiment consulter leurs statistiques en direct.