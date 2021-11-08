Augmenter sa productivité et sa flexibilité en prenant des notes comme sur un carnet en papier, c'est ce que vous offrent de nombreuses applis de prise de notes manuscrites pour Android. En déplacement, au travail, à la fac, ces outils sont destinés aux nomades, mais également à tous les utilisateurs qui veulent gagner en flexibilité. Pour faire votre choix, Clubic vous propose une sélection des 5 meilleurs outils du moment pour prendre des notes manuscrites sur Android.
Qu'est-ce qu'une application de prises de notes manuscrites ?
Oubliez le bloc-notes en papier : ces applications transforment la surface tactile d’un smartphone ou d’une tablette en véritable feuille blanche numérique. À l’aide d’un stylet (ou, à défaut, de votre doigt) vous inscrivez mots, schémas ou croquis comme sur un cahier, mais l’écran capte la pression, l’orientation et la vitesse du trait pour en restituer la finesse. Sur les meilleures applications et les meilleurs appareils, vous aurez la sensation d’écrire à la main, assortie des atouts du numérique.
Comment ça fonctionne ?
Sous l’interface que vous voyez s’activent deux briques techniques : le moteur graphique qui trace instantanément vos traits, puis, le plus souvent, une reconnaissance d’écriture (OCR). Cette dernière convertit vos pattes de mouche en texte éditable, ce qui ouvre la porte à la recherche par mot-clé. L’ensemble de vos carnets peut être stocké localement, mais aussi synchronisé dans le cloud pour les retrouver d’un appareil à l’autre sans se soucier des sauvegardes.
Pourquoi prendre des notes manuscrites ?
Les notes manuscrites peuvent dans certains cas être bien plus pratiques que la prise de notes classique sur un éditeur de texte. Par exemple, en cours, on peut bien plus facilement annoter des diapositives ou résoudre des exercices comme sur un cahier ; Au bureau, on esquisse un organigramme ou l’interface d’une appli pendant une réunion ; Au quotidien, on griffonne la liste des courses ou on tient un journal personnel.
Certaines de ces applications acceptent aussi les photos, les PDF ou même un enregistrement audio. Elles transforment alors votre smartphone ou tablette en un véritable carnet multifonction, capable d’abriter aussi bien vos idées créatives que vos documents administratifs.
- Tracés embellis avec les courbes de Bézier
- Templates utiles pour la productivité
- Flexibilité entre la plume, le dessin et le clavier
- Sensation de liberté conférée par le minimalisme de l'app
- Bookmarks particulièrement bien pensés pour retrouver ses idées
- Gratuité du produit
- Gigantesque tableau blanc pour travailler à l’infini
- Haut degré de détail dans la précision du tracé
- Possibilité de présenter ses travaux avec Chromecast ou Miracast
Les meilleures applis de prise de notes manuscrites sur Android en 2025
- Pour dessiner sans aucune interface qui parasite le geste : INKredible - L’encre numérique ultra-fluide pensée avant tout pour la calligraphie, les croquis rapides ou le journal intime, tant l’écran se fait oublier.
- Pour capturer l’idée éclair à l’arrêt de bus : Google Keep - Un simple gribouillis au stylet se transforme en mémo coloré, réapparaît sur tous vos appareils Google sans le moindre réglage.
- Pour un carnet partagé avec le bureau : OneNote - Les pages manuscrites se synchronisent dans Microsoft 365, deviennent recherchables grâce à l’OCR et s’affichent dans Teams ou Outlook.
- Pour signer un PDF ou annoter les slides du prof dans le train : Squid - Le champion Android ouvre vos fichiers, accepte immédiatement le stylet USI et exporte en deux gestes une version annotée prête à être envoyée.
- Pour étaler une démonstration de maths ou un schéma XXL : Write - Son canevas infini et le zoom vectoriel laissent libre cours aux équations complexes, aux cartes heuristiques et aux plans détaillés, sans jamais tourner la page.
Comment avons-nous testé ? Nos critères de sélection
Pour évaluer les meilleures applis de prise de notes manuscrites sur Android, nos journalistes les ont testées sur tablette et smartphone, avec un stylet et au doigt, dans différents contextes : réunion, cours, transports, debout, assis… L'objectif : juger la réactivité, la fluidité d’écriture, l’ergonomie et les fonctions les plus utiles pour un usage courant.
- Interface et prise en main : clarté de l’interface, facilité d’accès aux outils de dessin ou d’écriture manuscrite, ergonomie générale pour un usage au doigt ou au stylet, sur petits et grands écrans.
- Fonctionnalités principales : reconnaissance de texte, gestion des carnets, ajout d’images ou d’annotations, import de PDF à annoter…
- Performances : réactivité des outils de saisie, latence du stylet, stabilité de l’appli en cas de nombreuses pages ou de documents particulièrement lourds…
- Compatibilité multi-plateforme : synchronisation avec des versions iOS, Windows ou Web.
- Fonctions collaboratives ou connectées : capacités de partage, d’édition à plusieurs, de sauvegarde cloud, d’intégration à des services de stockage tels que Google Drive, Dropbox ou OneNote.
- Tarification et rapport qualité/prix :
Version gratuite (et limitations), version premium, offre "Satisfait ou remboursé", prix par mois ou par an…
- Sécurité et confidentialité : sauvegarde chiffrée, synchronisation locale ou cloud, gestion des autorisations, respect de la vie privée…
- Export/compatibilité formats : formats d'entrée et de sortie et fidélité de restitution : PDF, image, texte brut, fichier propriétaire…
- Stabilité et fiabilité : plantages, ralentissements, pertes de contenu…
- Assistance et documentation : support réactif, communauté active, guides et documentation en ligne…
Pourquoi nous faire confiance ?
Depuis plus de 25 ans, l'équipe Clubic teste et analyse les logiciels et applications mobiles en toute indépendance, avec pour seul but de vous guider vers le choix le plus adapté à vos besoins. Avec nous, pas de jargon technique superflu, mais une approche concrète pour une prise en main immédiate. Chacune des applis de prise de notes manuscrites présentées ici a été minutieusement évaluée par nos experts selon un protocole strict, incluant des tests de sécurité, de performance, de compatibilité, de stabilité… Les applications ont été testées sur différents appareils (ordinateur, smartphone, tablette…) et sur différents systèmes d'exploitation. Nous mettons également un point d'honneur à prendre en compte les vrais besoins des utilisateurs et nous nous plaçons en conditions réelles pour vous apporter un avis complet et transparent.
Comparatif des 5 meilleures applications de prise de notes manuscrites en 2025
Pour vous aider à choisir la meilleure application de prise de notes manuscrites sur Android, nous avons sélectionné les solutions les plus abouties du moment. Fluidité de l’écriture, ergonomie de l’interface, richesse des fonctionnalités, compatibilité avec les stylets et les appareils… Nous avons passé chaque application au crible. Nos tests mettent en avant les points forts, mais également les limites, en toute transparence.
INKredible - Pour écrire à la main sans interface superflue
Flexibilité et productivité sont les maîtres mots de cette appli ultra-fluide à l'interface épurée, qui sait se rendre indispensable dans toutes les conditions.
- Tracés embellis avec les courbes de Bézier
- Templates utiles pour la productivité
- Flexibilité entre la plume, le dessin et le clavier
✅ Points forts
- Fluidité proche du papier
- Tracés embellis avec les courbes de Bézier
- Interface minimaliste
- Mode zoom
- Export facile en PDF
- Templates
❌ Points faibles
- Pas de reconnaissance d'écriture (OCR)
- Organisation des notes basique
- Pas de synchronisation au cloud en natif
Pourquoi choisir INKredible ?
INKredible mise sur une interface épurée et une écriture fluide. Sans fioritures, il convient particulièrement aux étudiants ou professionnels très mobiles, qui souhaitent capturer des idées ou des croquis rapidement, sans se perdre dans des menus complexes. Son modèle économique freemium est adapté aux budgets limités, tout en offrant les fonctions essentielles pour une prise de note satisfaisante.
Fiche technique
- 🌍 Origine : États-Unis
- 🛑 Compatibilité stylet : oui (actifs et passifs)
- 🧭 Export : PDF, image (PNG/JPEG)
- 🚨 Synchronisation cloud : non, partage manuel via services tiers
- 🆓 Offre gratuite : oui, avec fonctionnalités limitées
Notre avis
INKredible n’est pas l’outil le plus complet du marché, mais pour griffonner des idées, dessiner rapidement ou prendre des notes en déplacement, il remplit parfaitement sa mission. Son interface minimaliste évite toute distraction et sa version gratuite, limitée aux fonctionnalités de base, suffit pour un usage ponctuel. Pour une prise de notes manuscrites sur Android rapide et sans prise de tête, c'est la solution à adopter.
Write – Pour structurer ses notes à l’échelle d’un tableau blanc
Write combine écriture manuscrite fluide et outils d’organisation avancés, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui prennent des notes structurées, annotent des documents ou préparent des présentations directement depuis leur appareil mobile sous Android.
- Sensation de liberté conférée par le minimalisme de l'app
- Bookmarks particulièrement bien pensés pour retrouver ses idées
- Gratuité du produit
✅ Points forts
- Minimalisme
- Bookmarks manuscrits bien pensés pour une organisation unique
- Possibilité d'annoter des PDF
- Importation de documents
- Synchronisation via Google Drive
- Open source et gratuit
❌ Points faibles
- Interface un peu datée
- Reconnaissance d'écriture perfectible
- Lenteurs sur les appareils les plus anciens
- Peu de fonctions avancées
Pourquoi choisir Write ?
Write 3 (la dernière version de Write) a la capacité de gérer des carnets complexes, d'annoter des documents PDF et de synchroniser via Google Drive. Il s'agit ainsi d'une solution particulièrement adaptée aux usages nomades et aux environnements multiappareils, sans dépendre d’un abonnement ou d’un écosystème fermé. Pour une utilisation régulière et mobile, c’est une alternative légitime aux applications payantes.
Fiche technique
- 🌍 Origine : Inde
- 🛑 Compatibilité stylet : oui (actifs et passifs)
- 🧭 Export : PDF, texte, image (PNG/JPEG)
- 🚨 Synchronisation cloud : oui, via Google Drive
- 🆓 Offre gratuite : oui, appli entièrement gratuite sans publicité ni achats intégrés
Notre avis
Pour une application entièrement gratuite, Write 3 surprend par la richesse de ses fonctionnalités. Même si ce n'est pas l'appli la plus sexy ni la plus intuitive au premier abord, elle fait tout à fait l'affaire pour ceux qui ont un budget limité et veulent prendre des notes, annoter des documents ou monitorer des projets complexes sans faire de sacrifice sur la qualité. Cela dit, l’application permet plus un « griffonnage organisé » au service de la créativité qu’un gain concret de productivité. Pour développer plus de fonctionnalités, le code source est disponible sur le GitHub de l'éditeur.
Squid - Pour prendre des notes manuscrites et annoter des fichiers
Avec sa prise en charge native du format PDF, Squid est idéal pour annoter des documents, remplir des formulaires ou prendre des notes manuscrites directement sur des supports existants.
- Gigantesque tableau blanc pour travailler à l’infini
- Haut degré de détail dans la précision du tracé
- Possibilité de présenter ses travaux avec Chromecast ou Miracast
✅ Points forts
- Annotation directe de fichiers PDF importés
- Facile à prendre en main
- Export en PDF ou image haute résolution
- Bonne gestion des formats de page
- Gigantesque tableau blanc (infini)
- Présentation des travaux avec Chromecast ou Miracast
❌ Points faibles
- Fonctionnalités avancées réservées à la version payante
- Pas de reconnaissance d'écriture
- Pas de synchronisation cloud en natif
- Interface dépassée
Pourquoi choisir Squid ?
Avec sa prise en charge native du format PDF, Squid répond aux besoins des étudiants, enseignants ou professionnels qui travaillent sur des supports existants, remplissent des formulaires ou annotent des documents. Son interface claire en fait une solution pratique sur Android, notamment dans un contexte de travail nomade ou d’usage académique régulier, sans nécessiter d’abonnement dans un premier temps.
Fiche technique
- 🌍 Origine : États-Unis
- 🛑 Compatibilité stylet : oui (actifs et passifs)
- 🧭 Export : PDF, image (PNG/JPEG)
- 🚨 Synchronisation cloud : non native (via partage ou export manuel)
- 🆓 Offre gratuite : oui, avec avec options avancées payantes
Notre avis
Squid n’est pas l’application la plus moderne ni la plus riche en fonctionnalités, mais pour un usage académique, administratif ou professionnel ponctuel, elle reste redoutablement efficace pour ceux qui veulent annoter des documents ou de remplir des formulaires PDF à la main, sans passer par des interfaces complexes. Pas besoin de cloud ni de gadgets, Squid va droit à l'essentiel, pour annoter ou prendre des notes à la volée. Son (gros) truc en plus : le tableau blanc infini, parfait pour les cartes mentales.
OneNote - Pour mélanger écriture manuscrite et organisation pro
OneNote se démarque par son système de blocs-notes hiérarchiques, idéal pour centraliser cours, réunions et recherches au même endroit, avec une synchronisation fluide sur tous les supports.
- Une arborescence de notes (blocs, sections et pages) qui facilite leur organisation
- Un outil de recherche permettant de retrouver facilement une note
- Un stockage en ligne offrant l'accès aux notes sur plusieurs appareils
✅ Points forts
- Synchronisation cloud rapide via OneDrive
- Intégration native avec Microsoft 365
- Organisation très flexible en arborescence (bloc-notes, sections, pages…)
- Puissante fonction de recherche
- Grand tableau noir ou blanc
❌ Points faibles
- Interface parfois déroutante
- Nécessite un compte Microsoft
- Gestion des PDF et export peu intuitive
- Complexe pour une prise de note occasionnelle
- Ajout de média à perfectionner
- Classement des notes linéaire, rigide et cloisonné
Pourquoi choisir OneNote ?
OneNote s’adresse particulièrement aux utilisateurs déjà accros à l’écosystème Microsoft. Cela inclut les étudiants, enseignants ou professionnels en télétravail, qui alternent entre PC, tablette et mobile. La synchronisation via OneDrive, l'intégration fluide avec Word, Outlook ou Teams, la structure de notes hiérarchiques, en font un outil central pour organiser efficacement cours, réunions ou projets. Dans un contexte multiappareils et collaboratif, c’est la solution pour ceux qui recherchent une continuité de travail sans frais supplémentaires.
Fiche technique
- 🌍 Origine : États-Unis
- 🛑 Compatibilité stylet : oui (actifs et passifs)
- 🧭 Export : PDF, image (PNG) via impression virtuelle ou capture
- 🚨 Synchronisation cloud : oui, via OneDrive
- 🆓 Offre gratuite : oui, avec fonctionnalités de bases
Notre avis
OneNote est l'une des applications les plus efficaces et les plus présentes sur smartphones et tablettes. On l’adore ou on le déteste, mais lorsqu'on travaille déjà dans l’univers Microsoft, il est difficile de s'en passer. Pour ceux qui jonglent entre mails, réunions Teams et documents Word, c'est une vraie aide à la productivité. L'interface n'est pas la plus moderne ni la plus fluide, mais le système d'organisation et la centralisation en font une valeur sûre.
Google Keep - Pour griffonner une idée à la volée, stylet en main
Simplicité et synchronisation instantanée, c'est ce qui fait de Google Keep un outil efficace pour noter à la volée une idée depuis son smartphone, puis y accéder immédiatement sur tout appareil connecté à Google.
- L'ajout d'étiquettes, de couleurs et de rappels pour organiser et personnaliser les notes
- La synchronisation automatique sur plusieurs appareils
- Le partage et la collaboration en temps réel avec d'autres utilisateurs
✅ Points forts
- Prise en main immédiate sur une interface ultra-simple
- Synchronisation instantanée via Google
- Compatible avec Google Assistant et Google Agenda
- Collaboration en temps réel
- Étiquettes, couleurs et rappels pour personnaliser les notes
❌ Points faibles
- Pas de hiérarchisation des notes
- Pas de formatage riche
- Peu adapté à un usage intensif
- Pas de système de sauvegarde/export massif
Pourquoi choisir Google Keep ?
Entre rendez-vous, courses, projets pros ou perso, Google Keep s’adresse aux utilisateurs qui cherchent à capturer rapidement une idée, une tâche ou une liste sans se perdre dans des fonctions ou des menus superflus. Il est intégré à Android en natif, synchronisé instantanément avec Google et compatible avec l'assistant Google, ce qui en fait l'outil de tous les pros et de toutes les familles. Pour rester organisé sans effort.
Fiche technique
- 🌍 Origine : États-Unis
- 🛑 Compatibilité stylet : oui (actifs et passifs)
- 🧭 Export : texte brut via Google Docs, capture manuelle pour les images
- 🚨 Synchronisation cloud : oui, via Google Drive
- 🆓 Offre gratuite : oui, entièrement gratuit et sans limitation
Notre avis
Google Keep ne remplacera pas une appli de prise de notes manuscrites structurée, mais pour griffonner une idée en courant, partager une liste de courses ou dicter un rappel à la volée, il est parfait. Pour les fans de Google, c'est l'extension naturelle de vos doigts, même s'il n'est pas le plus puissant, mais l'un des plus simples à utiliser.
Applications de prise de notes manuscrites sur Android : les réponses à toutes vos questions
Faut-il un stylet spécifique pour prendre des notes manuscrites sur Android ?
Pas forcément. Les applis que nous vous avons présentées sont compatibles avec les stylets actifs et passifs, y compris les modèles d'entrée de gamme. Mais elles peuvent également être utilisées avec le doigt, même si les notes risquent alors de perdre en précision.
Est-ce qu'il est légal de signer un PDF avec une appli de prise de notes manuscrites
Oui, dans la plupart des pays, apposer une signature manuscrite numérisée sur un document PDF est légal, tant qu’elle est associée à un consentement explicite. Pour des usages juridiques ou contractuels formels, mieux vaut cependant opter pour des solutions de signature électronique certifiées.
Peut-on utiliser une appli de prise de notes manuscrites sans connexion à Internet ?
Oui, presque toutes les applications permettent la prise de notes hors ligne. En revanche, la synchronisation sur le cloud et la sauvegarde automatique nécessitent une connexion. Il est donc conseillé d’activer le Wi-Fi ou les datas régulièrement pour éviter toute perte de données.
Une appli de prise de notes manuscrites peut-elle remplacer le papier pour les étudiants ?
Pour beaucoup, oui. À condition de bien s’organiser, certaines applications permettent une prise de notes fluide, une gestion des chapitres, des surlignages, voire l’insertion d’images ou de PDF. Cela suppose une discipline de sauvegarde et un appareil adapté (stylet et bonne autonomie, idéalement sur une tablette).
Quelle est la différence entre une appli de prise de notes manuscrites et une appli de dessin ?
Les applications de dessin sont conçues pour la création artistique, avec des outils avancés (calques, pinceaux…), tandis que les applis de prise de notes manuscrites se concentrent sur l'écriture fluide, la gestion des pages, l'organisation des documents et l’export en PDF ou en texte. Elles disposent en outre, pour certaines, d'une fonctionnalité de reconnaissance de caractères (OCR) pour convertir les notes en texte.