Qu'est-ce qu'une application de prises de notes manuscrites ?

Oubliez le bloc-notes en papier : ces applications transforment la surface tactile d’un smartphone ou d’une tablette en véritable feuille blanche numérique. À l’aide d’un stylet (ou, à défaut, de votre doigt) vous inscrivez mots, schémas ou croquis comme sur un cahier, mais l’écran capte la pression, l’orientation et la vitesse du trait pour en restituer la finesse. Sur les meilleures applications et les meilleurs appareils, vous aurez la sensation d’écrire à la main, assortie des atouts du numérique.

Comment ça fonctionne ?

Sous l’interface que vous voyez s’activent deux briques techniques : le moteur graphique qui trace instantanément vos traits, puis, le plus souvent, une reconnaissance d’écriture (OCR). Cette dernière convertit vos pattes de mouche en texte éditable, ce qui ouvre la porte à la recherche par mot-clé. L’ensemble de vos carnets peut être stocké localement, mais aussi synchronisé dans le cloud pour les retrouver d’un appareil à l’autre sans se soucier des sauvegardes.

Pourquoi prendre des notes manuscrites ?

Les notes manuscrites peuvent dans certains cas être bien plus pratiques que la prise de notes classique sur un éditeur de texte. Par exemple, en cours, on peut bien plus facilement annoter des diapositives ou résoudre des exercices comme sur un cahier ; Au bureau, on esquisse un organigramme ou l’interface d’une appli pendant une réunion ; Au quotidien, on griffonne la liste des courses ou on tient un journal personnel.

Certaines de ces applications acceptent aussi les photos, les PDF ou même un enregistrement audio. Elles transforment alors votre smartphone ou tablette en un véritable carnet multifonction, capable d’abriter aussi bien vos idées créatives que vos documents administratifs.