Envie d'une solution de prise de notes open source qui respecte votre vie privée ? Jetez un œil à Joplin. Vos notes sont chiffrées de bout en bout et peuvent être synchronisées via des services cloud comme Dropbox, OneDrive ou Nextcloud. Vous gardez donc le contrôle total sur vos données. Joplin propose les fonctionnalités essentielles d'une application de prise de notes : support du Markdown, pièces jointes, tags, recherche, etc. Vous pouvez aussi facilement importer vos notes depuis Evernote. On apprécie également les plug-ins mis à disposition gratuitement sur GitHub qui ajoutent des fonctionnalités additionnelles à l'application. L'application est gratuite et disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. L'interface un peu vieillotte et le manque d'options collaboratives sont les principaux points faibles de Joplin. Mais pour une solution gratuite et sécurisée, elle fait le job.